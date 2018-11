Päevakäpp: väikesed trikimeistrid Kungfuu, Wushuu ja Teku muudavad pimedad sügisõhtud helgeks

Nemad Elasid ehitustööliste putka taga vanadel märgadel madratsitel ja süüa said seda, mida ehitusmehed vahetevahel viskasid. Nüüdseks aga on kassipojad juba ka krõbinate ja konservidega harjunud ning suurem nälg hakkab üle minema. Tundub, et nende väikestes, suurte kõrvadega peades hakkab vaikselt juurduma mõte, et nüüd vist polegi enam vaja kogu aeg söögi pärast muretseda.

Kuna kõik kolm kassipoega on esmapilgul absoluutselt ühesugused, hakati neil alles mõne nädala möödudes vahet tegema. Kõige julgem, kepsakam ja karvasem kassipoeg sai nimeks Kungfuu, temaga identne, kuid mitte nii julge ja karvane õde Wushuu ja kolmas, teistega võrreldes veidi pisem ja hellem Tekwanduu ehk hellitavalt Teku. Kuigi Teku on kõige lühema karva ja kõige peenema kehaehitusega, lausa sfinksilaadne kassipoeg, on temas ometi midagi seletamatult pehmet, õrna ja lohutavat. Eriti siis, kui ta sulle oma liiga suurte silmadega ainiti otsa vaatab.

Kungfuu puhul on tegu hoiukodu pere laste lemmikuga. Teist nii mänguhimulist kassipoega pole lihtsalt olemas! Esialgu oldi veendunud, et tegu on isase kassipojaga, sest ta lihtsalt käitus nagu poiss. Oli julgem kui õed ja otsis alati ise esimesena inimesega kontakti. Kungfuu oli esimene, kes katsus hoiukodu perenaise paljast varvast ettevaatlikult oma imepisikeste küüntega ja esimene, kes endale pai lubas teha, samal ajal kui õed inimesi veel ohutust kaugusest piilusid.

Lisaks nägi Kungfuu ka välja nagu poiss — teiste loftikiisudega võrreldes oli ta märksa rohkem musklis, hüppas märksa kõrgemale ja ronis märksa kiiremini esimese ettejuhtuva kapi otsa. Seega suur oli imestus, kui külla tulnud loomaarst ta sülle krabas ja rõõmsalt teatas: «Oi milline ilus tüdruk meil siin on!»

Kungfuuga äravahetamiseni sarnane Wushuu on veidi keerulisema iseloomuga tups. Tema hoiab pigem õdede selja taha ja kuulab nende sõna. Kui õed söövad, siis Wushuul söögikausi juurde asja ei ole. Tema ootab, kuni teised on lõpetanud ja läheb nuusib siis kausid üle, et kas talle ka midagi jäeti. Wushuu lemmikoht on kas inimese jalgade juures voodis või siis mõnel radiaatoril. Kuigi me kõik teame, et kassid on algselt pärit kõrbest ja armastavad väga sooja, siis Wushuu puhul on see eriti selgelt näha. Kui köögis ahjus midagi küpsetada, on Wushuu selle ees siruli nagu väike must vaip, käpad vastu ahju välja sirutatud ja nurrub kõva häälega.

Noblessneri kiisud on praegu hoiukodus, ent juba valmis minema heade inimeste juurde. Rõõmu, seltsi ja vajadusel ka lohutust tooma, sest see, kuidas need väiksed loomad ennastunustavalt mängivad, graatsilisi hüppeid ja erinevaid idamaiseid võitluskunsttükke teevad, muudab ka kõige pimedama sügisõhtu alati helgeks ja meeldejäävaks.