Aita aidata: vaid kulukas uuring lahendaks selle õnnetu pead jõnksutava kassipoja mure

Pooleaastane kassitüdruk Andra on probleemile vaatamata vapper ja armas — jookseb ringi, sööb isukalt, otsib inimeste lähedust ja lööb valjusti nurru. Muidu suurepäraselt arenenud ning tervel kassipojal tekivad suured ning temale endalegi segadust tekitavad pearingid igapäevastes olukordades. Peamiselt juhtub seda siis, kui ta parasjagu üritab keskenduda millelegi konkreetsele või on näiteks palli taga ajamisest väga suure elevuses. Kassipoja silmanägemine on samuti äärmiselt piiratud, sest külgede pealt tulevaid asju Andra ei näe.

Seni ei ole täpselt teada, mis liigutusi põhjustab ning ainus viis diagnoos saada on läbi kalli MRT-uuringu. Andra eest hoolt kandev MTÜ Pesaleidja on dilemma ees, sest ühele annetustel põhinevale ühingule on see üüratult suur summa. Andral on aga kogu elu ees, mistõttu ei taha vabatahtlikud asja nii jätta. Uuringu tegemine koos vajalike lisaprotseduuridega ning hilisem kordusvisiit lähevad kõik maksma umbes 700 eurot.

Kahjuks on Andra kõigest üks kodutu kassipoeg ning ise ta raha teenida ei oska. Andra on aga riski ees, et diagnoos jääb saamata ning kassipoeg ei leiagi kunagi oma päriskodu, sest kes ikka soovib võtta looma, kelle puhul ei ole teada, mis tal viga on. Ükski kass, veel vähem kassilaps, ei ole ära teeninud seda, et tal puudub oma päriskodu ja oma pärisinimesed.

Seetõttu paluvad Pesaleidja vabatahtlikud nüüd abi, et jõuludeks Andra uuringuks vajalik rahasumma kokku saada. Kui sul on võimalik aidata, saad seda teha helistades Pesaleidja annetusnumbrile või tehes annetus nende pangakontole.