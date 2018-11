Video: sotsiaalmeedias levib kulutulena uus trend – koeraenekas ehk dogfie

Kui iseendast tehtud pildid täidavad sotsiaalmeediat juba aastaid, siis nüüd on uus trend – dogfie’d ehk lemmikloomaga tehtud näopildid, mille tegemiseks on välja mõeldud isegi spetsiaalne riist. Sisuliselt on tavapärase endlikepi küljes koht maiusele, mis tõmbab looma tähelepanu ja paneb ta kaamerasse vaatama.