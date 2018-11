Video: täiskasvanutel tuleb ülemeelikuid elevandipoegi korrale kutsuda

San Diego loomaaias elavad elevandipojad Zuli ja Kaia naudivad üksteisega mängimist ja madistavad omavahel vahetpidamata, vahendab «Reporter». Kohati läheb trall aga liiga suureks ja siis sekkuvad vanaloomad, et kaks londistet taas maha rahuneks. Kokku elab loomaaias 14 elevanti, ent vaid neli neist on täiskasvanud. Zuli ja Kaia mängulust on vahel lausa nii nakatav, et paneb ka nende veidi vanemad kaaslased krutskeid tegema.