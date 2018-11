Maja katuselt leitud surnud koer osutus mänguasjaks

Inspektor Nigel Duguid kiirustas kohale ja ronis redeliga katusele, ent leidis oodatud korjuse asemel eest suure koerakujulise mänguasja. «Mu kergendustunnet on raske sõnadesse panna,» rääkis Duguid. «Ma valmistasin end vaimselt ette raskeks ja kurvastavaks tööotsaks, kuid lõpuks tuli sellest välja üpriski humoorikas olukord.»

Duguid nentis, et helistaja mure oli põhjendatud, sest kaugelt vaadates ei olnud tõepoolest aru saada, et koerakujuline kogu oli mänguasi. Kellele mängukoer aga kuulub ja kuidas see katusele jõudis, ei ole teada.