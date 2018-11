Päevakäpp: omaniku kaotanud paimaias Guti ootab teist võimalust

Kui ühel hetkel lähedased tulid, oli Guti pugenud sügavale tekikihtide vahele, lootes, et omanikku soojendades muutub kõik taas endiseks. Kuid miski ei muutunud ning Guti sattus tänavale, kus ta veetis kuus pikka kuud. Nüüd on Guti turvakodus ning ootab oma teist võimalust.

Paimaias Guti on turvakodus kõigiga sõber — nii suurte kui pisikeste inimestega. Tema jaoks on oluline vaid see, et saaks kuhjaga pehmeid paitusi. Ka süles armastab Guti käia ning siis oskab temagi käppadega rõõmsalt sõtkuda ja isegi turvakodu hurmurkass Hallule käpasõtkumises silmi ette näidata.