Kassiarmastus ja koerte talumine araabia moodi

Islami kommete järgi on koera pidamine okei siis, kui tal on mingi funktsioon (jahikoer, valvekoer), aga niisama seltsilisena neid ei peeta ja koera toas pidamine on kah haram ehk keelatud. Kohalikud välismaalased muidugi peavad koeri küll, kuigi oma sõprade pealt näen, et see on Dubais ikka paras peavalu. Suurem osa parke ja kindlasti kõik rannad on täiesti koeravabad tsoonid ning kohvikuid, kuhu tohib koeraga minna, on minu teada umbes neli. Mõned eramurajoonid on koerasõbralikumad, aga näiteks Dubai Marinasse koeraomanik kolida ei saaks – Marina ja samuti JBR on koeravabad tsoonid. Nii et kassidel on pidu!