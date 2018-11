Aasta looma luulevõistluse parimad tööd on selgunud

«Oleme väga rõõmsad, et õpilaste kirjatööde saak oli taas suur ning osalejaid leidus üle Eesti,» ütleb Aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. «Oli näha, et töödega on vaeva nähtud, tehtud on uurimistööd ning välja otsitud teadmised ka tekstidesse sisse kirjutatud. Meil on väga hea meel selle üle, et juba mitmendat aastat aitab selline loovuskonkurss koolilastes suurendada nii teadmisi aasta looma kohta, kui ka laiendada laste silmaringi loodusest laiemalt,» lisab ta.