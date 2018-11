Päevakäpp: igast otsast eriline Jack otsib südamesõpra

Suurt kasvu Jacki võib tõesti segi ajada jääkaruga, eriti tema väga vahvate päntajalgade tõttu, millest igal on üks lisavarvas. Nii ongi vabatahtlikud ristinud ta jääkarukassiks. Turvakodus on Jack väga tasakaalukas ja rahulik, just nagu ühele polaarkarule kohane.

Turvakodu aga soovib, et viimaks ometi saaks selle hurmava jääkarukassi koduootus otsa. Et tuleks keegi, kes selle tagasihoidliku ja rahuliku kassipoisi südames süütaks lahvatava leegi, mis ei kustu kunagi. Et see armastus Jacki ja tema südamesõbra vahel oleks nii suur, et hommikuti on raske teineteisest lahkuda ning õhtuti koju jõudes tahaks süda suurest armastusest teineteise vastu lõhkeda. Et ka Jackil oleks viimaks keegi, keda pidada päris oma inimeseks.