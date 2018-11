Loomaarst vastab: miks kodukass inimeste suhtes vaenulik on?

«Sain aasta tagasi endale emase kassipoja. Alguses ta oli üsna hirmul ja pelgas inimesi, aga lõpuks muutus tigedaks. Vahel juhtub, et ta tuleb sülle ja küsib pai ning järgmine hetk lööb kõik küüned ja ka hambad kätte kinni. Mul on noor tütar ja teine laps sünnib järgmisel aastal — kardan väga, mis sellel kassil mõttesse võib tulla.»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku loomaarst Gerlin Järvela:

Mure on tõesti suur, kuna lapsed on väiked ja nii võib tõesti õnnetusi juhtuda. Mulle tundub, et see kui kass sülle küsib ja siis hambaid ja küüsi kasutab, pole tegelikult vihakäitumine vaid mäng. Lapsi see teadmine muidugi ei aita.

Kuna kass on algul pelglik olnud, siis võib olla on see ka tema nö kaitsereaktsioon ja kuna lapsed ei oska ka kontrollida millal ja kuidas kassi katsuda või paitada, võib loom laste vastu agressiivsemalt reageerida. Uus laps tekitab kassile kindlasti lisastressi, kuna kodune olukord muutub.

Selle murega tuleks pöörduda loomakliinikusse ja küsida erinevaid vahendeid, millega kassi ärevust vähendada ja temas heaolutunnet tekitada. Variandid on erinevad spreid, seinakontakti pandavad difuuserid ja kapslid, mis on kõik looduslikud ja neid pelgama ei pea. Kindlasti soovitan midagi aegsasti proovida ja vaadata, mis kassile sobib. Usun, et nii on võimalik kassi leplikumaks ja leebemaks muuta.