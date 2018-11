Päevakäpp: Caramba pääses napilt püssikuuli eest

Tänu haleda südamega naisterahvale õnnestus Carambal ja ta vennal kuuli eest pääseda, aga kodu polnud ikkagi. Vennake on juba ammu oma päriskodus, ent Carambat ümbritsevad endiselt võõrad ja pidevalt vahetuvad kassid ning mingid kummalised kahejalgsed, kes arvavad, et püssitoru ees seisnud kiisu peaks kohe paimaias olema.

Suured sammud sel okkalisel teel on tasapisi tehtud. Punast iludust on sageli näha aknalaual peesitamas ja inimesel lubatakse suuremeelselt talle suletutiga pai teha ning esimesed pärispaidki on kirja saanud. Aga kui Pesaleidja vabatahtlikel tekkis lootus, et Caramba hakkab viimaks ometi koduvalmis saama, tabas uhket kassinoorukit uus häda.

Märgati, et kiisu ei söö korralikult ja kipub kõhnuma. Arsti juures selgus põhjus — mitmed kassi hambad olid nii põletikulised, et need tuli kohe eemaldada ja vaene poiss on nüüd pea hambutu. Sel on ka oma positiivne pool, sest põletikust tingitud valu on kadunud ja kiisu seega koostööaltim, ent kuna ta peab nüüd olema eritoidul, ootab teda ees pikk ja tüütu puurielu, sest tavatoitu koos teiste kassidega ta enam süüa ei saa.

Seepärast otsib Pesaleidja Carambale kiiresti hoiukodu või päriskodu, kus teda hellitataks veidikese konserviga ja lubataks tal lihtsalt olla ja elu nautida. Caramba pole küll sülekass, aga ta on täpselt seda tüüpi kiisu, kes laseb kõigil rahulikult olla, kui temal olla lastakse. Caramba sobib väga hästi ka seltsikassiks mõnele igavlevale kodukiisule, sest pole üldse riiakas. Punane iludus on alles nii noor, et oleme absoluutselt veendunud — kuu-paar kannatlikku kooselu muudab sellegi kiisu kodulembeseks nurrumootoriks.