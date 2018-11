Tihe laevaliiklus teeb lõpu vaalade laulmisele

Küürvaalad on muidu tuntud suurte laulusõpradena – isased küürvaalad ümisevad madalal toonil üsna keerukaid viise tihtilugu mitukümmend minutit järjest, kirjutab ERR Novaator. Aga Jaapani vaalauurijad on nüüd märganud, et laevasõiduga kaasnev madala sagedusega müra pärsib vaalade laululusti tugevalt.