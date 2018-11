Päevakäpp: seiklushimuline Bensi tahaks matkata päriskoju

Mis muu seletaks seda, et niivõrd pai- ja sülelembene kassipoeg on siiani päriskodu ootel? Bensi on nüüdseks täpselt nii palju kasvanud, et temal on tekkinud suur maailma avastamise kihk. Mis oleks, kui teeks õige ühe matka päriskoju? Pakiks oma lemmikhiire kaasa ning viimaks ometi kogeks päikesetõusu oma isiklikul aknalaual?