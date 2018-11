Traagiline tulekahju ja väljatõstmine: Loomakaitse Liidu suurimat kasside varjupaika tabab üks õnnetus teise järel

Süüdatud kassimajast jäi alles vaid hunnik suitsevat tuhka ja ELL-i vabatahtlike murtud südamed. Sümboolse fööniksina tõusis hoiukodu aga taas — eestlased annetasid loomakaitsjate toetuseks innukalt ning lisaks rahalisele toetusele kinkis üks suure südamega Saaremaa ettevõtja liidule uhiuue puidust kassimaja. Praeguseks on uues kassimajas kohta 30-le kassile ja maja on kogu aeg maksimaalselt täidetud.

Need kümme kassi — Noss, Nöpsu, Hallu, Taksi, Leedi, Mamma, Hundu, Shrek, Loola ja Batman — jätsid oma elu tuleleekide ja suitsu keskele. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

Selline ilus elu olekski võinud jätkuda lõputult, kuid siin maailmas pole midagi kindlat. Kassimaja asub võõral maatükil ning tänaseks on olukord selline, et ELL-il tuleb võtta oma maja koos 30 kassiga ning maatükilt kõige täiega minema kolida. Ultimaatum saadi juba suvel, ent vabatahtlikel õnnestus kaubelda ajapikendust, et enne kolimist uut kohta otsida. Päästvaks õlekõrreks sai üks liidu liikmetest, kes oli nõus veidi oma maast kasside jaoks eraldama.

Nüüd seisab ELL suure probleemi ees — maja pole asi, mille selga võtad ja kergelt teise kohta viid. Selle transportimiseks on vaja üsna suuri masinaid, mille rentimine käib vabatahtlike annetuste toel tegutsevale organisatsioonile üle jõu. Kokku on Läänemaalt Harjumaale vaja liigutada kaks puidust suvilatüüpi maja ja kaks soojakut. Suurema puidust maja äraviimiseks on tarvis laia veost võimaldavat transporti ja kraanaga autot ning ELL hindab projekti kogumaksumuseks umbes 5000 eurot.

Kokku on Läänemaalt Harjumaale vaja liigutada kaks puidust suvilatüüpi maja ja kaks soojakut. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit/Facebook

Kõik annetused on liit seni suunanud vigastatud loomade kliinikuarvete tasumiseks ja mingeid varusid neil ei ole. Majade äravedu loodeti pikendada kevadeni, kuid nüüdseks on olukord selline, et sellega tuleb tegeleda kohe.

«Jõulud on imede aeg,» seisab liidu Facebookis avaldatud postituses. «Vaadates heade inimeste appitulemist meile just rasketel hetkedel, siis vahel tundub, et meiega juhtub imesid läbi terve aasta. Iga kord mõtleme, et kas saame raha kokku mõne järgmise looma ravimiseks või mitte. Alati juhtub ime, millele aitate kaasa just teie. Oleme mitmeid kordi mõelnud, kas enam jaksame ja alati saanud tuge kõige keerulisemal hetkel.»