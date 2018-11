Loomaarst vastab: miks haugub koer ainult ühe inimese peale?

Tundub, et koeral seostub vanaemaga mingi ärev emotsioon vanaemaga või on ta sattunud mingisse olukorda, mis teda ehmatas ja mida ta millegipärast vanaemaga seostab.

Kahjuks siin kiiret lahendust ei leidu, aitab ainult aeg ja püsivus. Koera tuleb hakata vanaemaga harjutama — kui koer ei haugu, pakkuge talle maiust ja kiitke teda. Seda tuleb teha järjepidevalt ja korduvalt, et koeral tekiks seos vanaema ja mitte haukumise vahel. Vaid nii on lootust, et ta lõpuks vanaema seltskonnaga harjub.