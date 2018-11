Kanal 2 eetris on igal laupäeval lemmikloomadele pühendatud saade, mis toob ekraanile toredad ja õpetlikud loomalood. Tutvust tehakse veterinaaria tänapäevaste võimalustega, sõna saavad loomaspetsialistid ning saatejuht Kertu Jukkum tutvustab ka kodu otsivaid varjupaigaloomi. Täna on loomasaade tutvumas varjupaigast pärit staarkoeraga, kes on üheskoos oma omanikega Euroopale tiiru peale teinud. Lisaks saab kuulda kasside haigustest ning tutvuda erinevate närilistega.