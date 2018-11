MEGAGALERII: Tallinnas toimunud kassinäitus tutvustas maailmas ainulaadset libahuntkassi

Üks näitust väisanud lykoidest on omalaadsete seas harukordne — tegu on maailma ainsa valget karva libahuntkassiga. Kokku osales näitusel 15 eri riigist pärit 124 kassi, kelle seas leidus muuhulgas pärsia kasse, siiameid, briti lühikarvalisi ja maine cooni tõugu hiirekuningaid. Bengali tõugu kassid said aga omavahel mõõtu võtta erinäitusel.