Humoorikas video: rotti püüdma läinud kass sai ebameeldiva üllatuse osaliseks

Video autori, Esch-sur-Alzette'i linnas elava Claude Alffi sõnul sattus ta kassile ja rotile peale sel esmaspäeval. Kui esialgu tundus, et hiilival kassi oli võimalus üllatusmomenti ära kasutada, osutus rott hiirekuningale siiski liialt sõjakaks vastaseks ja lõpuks oli kass see, kes saba jalge vahel põgenes.

Suure tõenäosusega oli roti erakordse julguse põhjustajaks parasiit Toxoplasma gondii — teadlaste poolt hiirte peal läbi viidud uuringud täheldasid, et parasiidiga nakatunud närilistes kaob hirm kasside ees. Isegi siis, kui parasiit on looma kehast kadunud, jääb uus käitumismaneer alles ja seetõttu teoriseerisid uurijad, et nakatumine muudab looma ajustruktuuri jäädavalt.