Päevakäpp: teiste kasside poolt kiusatud raskelt haige Saara vajab kiiresti hoiukodu

Aja möödudes märkasid vabatahtlikud, et Saara jääb aina kõhnemaks ning kass kiirustati arsti juurde. Pärast põhjalikke analüüse varises Saara abistajate maailm kokku — Saaral on halvaloomuline suuõõne kasvaja.

Pisikene Saara on turvakodus veedetud lühikese ajaga väga sügavale vabatahtlike südametesse pugenud ning samal ajal on kuri kasvaja end samamoodi tema suuõõnde sättinud. Turvakodu hoolealused tähendavad vabatahtlike jaoks kogu maailma ning ka Saara puhul ei taha nad alla anda.

Praegu otsitakse Saara jaoks ravivõimalusi, ent käes on suur mure — turvakodus elamine on Saara jaoks väga stressirohke. Kuna Saara sööb vaid konservi, on teised kassid hakanud teda kiusama. Kui Saara ette asetada konservikauss, ajavad teised kassid Saara käpahoopidega minema. Saara on hirmul ning enamiku päevast täiesti näljas. Seesugune olukord ei toeta Saara paranemist sugugi.