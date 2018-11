Sillamäel murdis julmur tiine kassi lõualuu

Linnaelanike jaoks on kortermajade keldrites ja trepikodades redutavad kassid tavaline nähtus. Täna on suur osa hoonetest korralikult renoveeritud ja kassidel neisse sissepääsu ei ole ning kui mõni hiirekuningas hoonesse ära eksibki, on olemas võimalus kutsuda kohale loomapäästjad.

Hetkel on kass olukorras, kus ta on lõpptiine ja ei saa murdunud lõualuu tõttu suud sulgeda. Gaveri sõnul varjupaika helistamine ei aita, sest sellisel katkisel loomal seal tulevikku ei oleks. «Sellises olukorras aitavad vabatahtlikult loomi päästvad MTÜ-d, kes elavad ainult heatahtlike kodanike annetustest,» rääkis Gaver. «Sellised päästmised on kallid, ent see noor sõbralik kass on seda väärt.»