Huvitav teada: miks kassid nii palju magavad?

Kassid võivad magada 16-20 tundi päevas. Selline harjumus on kasside evolutsiooni, toitumise ja psühholoogia tagajärg. Looduses tuleb kassidel elus püsimiseks jahtida, mis tähendab palju hiilimist, varitsemist, tagaajamist ning saaklooma surmamist. Kõik see kulutab palju energiat ning magamine aitab kiisul akusid laadida.

Enamjaolt on kassid väga kerge unega. See tähendab seda, et nad puhkavad end küll välja, kuid suudavad iga väikseima krõpsatuse peale püsti karata ning olukorda inspekteerida. Kui kass reageerib helidele kõrvaliigutuse või väiksema silmaavanemisega, võid kindel olla, et kiisu on valmis iga kell voodist välja hüppama.

Mida vanem kass, seda kauem naudib ta sügavat und. Üldjuhul on kassid siis keras, mõnikord katab silmakesi ka saba. Silmad on suletud ning reageerimisvõime ümbritsevale on madal. Sügav uni on organismi toimimiseks äärmiselt oluline ning seetõttu võiks magaja und austada.