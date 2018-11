Saku naine leidis tagaaiast lehehunnikus pikutava mägra

Kliinikus selgitati esmase vaatluse käigus välja, et tegemist on üheksakilose vanema mägrahärraga. Röntgenis selgroo- ja jalgade vigastust ei tuvastatud, leiti vaid sabaluu murd. Kahtlustatakse kopsupõletikku või -turset ja välistatud pole, et ta on saanud löögi autolt. Mäger sai esmased ravimid ning raviskeemi kaasa ning läks kosuma Paide piirkonnajuhi Virge juurde hoiukodu välipuuri.