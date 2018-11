Päevakäpp: Marta ei tea, kus tema kodu on

Kuigi Marta on olnud rõõmus ja lootusrikas kassike, hakkab tema lootus tuhmuma. Kas sna võiksid olla see, kes Marta suure unistuse täidab ja ta päris oma koju viib?

Martakene on üks väga lustlik ja vahva kass. Kui Marta ees suletutti lehvitada, manab kassike tõelise küti näo ette ja teeb oma silmad suureks. Marta oskab ka pead armsalt küljele keerata, kui on lootust kanafileed saada. Marta oskab pesas tukkudes talveund teeselda ja kõikidele karumõmmikutele sellega silmad ette teha. Kui on vaja fotograafile poseerida, et päriskodudele silma jääda, siis on Marta kõige parem modell. Nii väga tahab Marta viimaks koju.