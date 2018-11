Kas kakud on head isad? Tallinna loomaaed annab vastuse

Kakupäeval pajatab Remo Savisaar seitsmest kakuliigist, kelle tegemisi ta põhjalikult jälginud on. Räägib ka sellest, milline on olnud (eel)töö kakkude pildistamisel ja mis jääb kaadri taha. Remol on õnnestunud Eestis mitte ainult näha, vaid ka pildile püüda haruldane habekakk – kuidas see õnnestus? Samuti jagab Remo õpetussõnu, kuidas, millal ja kus võiks ise looduses mõnd kakulist kohata.