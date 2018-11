Päevakäpp: lastekass Kilpsu otsib endale pisikesi ja suuri paikäsi

Kilpsu on tõeliselt harukordne kass, sest kui palju on neid nurrikuid, kes end õues sülest sülle võtta lasevad? Aga just nii oligi — iga kord, kui Kilpsu jälle end õues mängivate laste juurde sättis, said lapsed Kilpsut süles nunnutada nagu pisikest kassibeebit.

Nüüd on Kilpsu tänavatelt päästetud, ta on jõudnud turvakodusse ning vabatahtlikud on veendunud, et kassitüdruk on üks tõeline nurru- ja lastekass. Piisab inimesel olla Kilpsu nägemisulatuses, kui juba selle väikse karvakera sees nurrumootor täisvõimsusel põrisema hakkab. Ometigi on Kilpsu turvakodus veidi häiritud — ta ei ole teiste kasside seltskonnast just vaimustunud ning olgem ausad, laste paikäsi on turvakodus Kilpsu jaoks liiga vähe.