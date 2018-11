Imearmas video: kuldset retriiverit üllatati uue sõbraga

Spagnuolo sõnas, et vaatamata Cooperi sõbralikule iseloomule pelgas ta veidi, et koer võib uue tulija peale kadedaks saada. Seda aga ei juhtunud ning kahest koerast on saanud tõeliselt armsad kamraadid. «Kohe, kui Murphy meiega ühines, võttis Cooper enda kanda suure venna rolli,» rõõmustas Spagnuolo. «Nad on parimad sõbrad ja nende nägemine toob mulle iga päev palju rõõmu.»