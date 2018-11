Eesti lemmikloomabränd pälvis innovaatiliste toodete eest rahvusvahelise auhinna

Lemmikloomad ja loomad laiemalt on saanud inimeste elu loomulikuks osaks, alates lemmikloomadest kuni tööloomadeni välja. Inimeste heaolu on otseselt seotud loomadega. Tänu tehnoloogia arengule veterinaarias ja lemmikloomade plahvatuslikule kasvule hinnatakse lemmikloomade turu märkimisväärset kasvu aastaks 2025.

Auhind omistatakse rangelt personaalsete saavutuste eest. Nufnuf pälvis tunnustuse oma innovaatiliste toodete eest, mille keskmes on lemmikloomade heaolu ja suurepärane disain. Eraldi tõsteti esile Nufnufi mänguasju, mis on valmistatud naturaalsetest materjalidest nagu ehtne nahk, jutekangas ja kookoskiud. Sellised mänguasjad vähendavad sooleummistuse riski kui lemmikloom juhtub mänguasjast eraldunud tüki alla neelama. Laialt levinud sünteetilistest materjalidest valmistatud mänguasjad põhjustavad terviserikkeid, mis on saanud suureks probleemiks lemmikloomadele, nende omanikele ning veterinaaridele. Nufnuf naturaalsed mänguasjad vähendavad just sedalaadi riske.