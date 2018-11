Südantlõhestav galerii: Albaanias kasutatakse turistide lõbustamiseks väikestes puurides elavaid karusid

Karusid leidub enim restoranide juures, kus nad lageda taeva all väikestes puurides elavad. Paljud neist on püütud loodusest ja inimeste keskele toodud, et turistid neid pildistada saaks.

Koostöös loomakaitsjatega on Albaania võimud juba aastaid karusid päästnud, kuid paljud neist on endiselt lõksus vaatamata sellele, et tegu on riiklikult kaitse all oleva loomaliigiga.