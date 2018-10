Aita abivajajat: vana ja haige kassihärra Porsche visati pere poolt julmalt tänavale

Porsche leiti Pärnust Karja tänavalt keset sõiduteed. Võib ainult oletada, milline kassi elukäik olnud on, kuid päästjad arvavad, et vana loom visati kodust välja nagu prügi. Porsche on ühest silmast pime ja tema neerud on saanud kahjustada, kuid õige ravi ja toiduga elab ta ilusti edasi. Neerudega on hädas paljud vanemad loomad ja seda eriti siis, kui looma õigele toitumisele rõhku ei panda.

Vanad koduloomad on Eestis suur probleem ja varjupaigad on täis siit ilmast lahkunud vanurite loomi, kellega pärijad ei viitsi ega ei oska midagi peale hakata. Sellised loomad visatakse minema — kas siis keset tänavat nagu Eesti Kassisõprade Kogukonna hoole alla jõudnud Porsche või siis paremal juhul varjupaika, kus vana loom ei saa mentaalselt hakkama, vaid keeldub söömast ja kuhtub. «Sellisest käitumisest saame kinnitust, et oleme inimestena läänemaailmast ikka piisavalt maas ja hoolivusest jääb väga puudu,» sõnas Kassisõprade Kogukonna juhatuse liige Katrin Gaver.

Gaver nentis, et kui inimesel ei ole raha enda vana haiget looma ravida, on alati olemas võimalus eutanaasiaks. «Eutanaasia on halastussurm ja iga loomaomanik võiks enda looma siiski nii palju hinnata, et ta ei viska teda tänavale, vaid laseb tal väärikalt lahkuda,» arvas loomapäästja.

Porsche aga jääb oma leidja juurde. Tegemist on noore tüdrukuga, kes alles alustas iseseisvat elu ja Porschest saab tema kolmas kass. Kuna seeniorkassid on MTÜ südameasjaks, tahavad nad aidata lahkel neiul Porsche raviarved tasuda. Kaasa saad aidata ka sina, tehes ülekande MTÜ raviarvele. «Meie täname leidjat, et ta ei astunud sellest loomast lihtsalt mööda, vaid tahtis ja oskas märgata,» avaldas Gaver noorele neiule kiitust. «Hindame enda koduloomi ka siis, kui nad ei ole enam esimeses nooruses ja nende tervis vajab meie abi.»