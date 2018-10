Video: Soomes sõitis rebane liinibussis jänest

Soomes tegi aga linnarebane Osku tutvust bussiliiklusega ja inspekteeris bussiistmete mugavust. Muidugi on võimalik, et ta käis ühistranspordist hoopis jäneseid otsimas, kuid jäi bussijuhile vahele ja pidi pileti mitteomamise tõttu sõidukist lahkuma. Tundub aga, et Osku saab ka ilma bussijänesteta hakkama — videolt on näha, et uudishimulik loom on igati heas vormis, tema saba on kohev ja karv läigib nagu ühele hästi toidetud rebasele kohane.