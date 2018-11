Aita anda hoogu: entusiastlik MTÜ tahab Jõgevamaale rajada kasside turvakodu

MTÜ Paita Mind on tegutsenud juba peaaegu aasta ning on selle aja jooksul päästnud tänavalt üle 100 kassi. Umbes pooled neist on ka uue kodu leidnud. Täna on vabatahtlike hoole all 76 kassi – suurem osa neist ootavad uut kodu MTÜ perenaise Merle juures. Kiisude kasutuses on kaks väikest aiamajakest, kus aga hakkab ruumi väheks jääma. Lisaks ei ole majad sobilikud elupaigad Eesti külma talve ajal.

Seetõttu on MTÜ liikmed jõudnud arusaamisele, et kõige parem oleks saada kassidele päris oma maja, kus oleks soe ja mõnus uut kodu oodata ning haigustest paraneda. Maja on juba välja valitud ning see asub Jõgevamaa metsade vahel. MTÜ-l on välja kujunenud ka päris muljetavaldav vabatahtlike võrgustik, kelle abiga saavad kassid igapäevase vajaliku hoolitsuse.

Jõgevamaa kasside turvakodust ei saa ainult loomade varjupaik, sest MTÜ plaanid on palju suuremad. Tulevikus tahavad vabatahtlikud läbi viia infopäevi koduloomade eest hoolitsemise kohta ja kutsuda külla lastegruppe, et juba maast madalast oleks selge, kuidas on õige lemmiklooma pidada – seda kõike ikka selleks, et tulevikus oleks maailmas vähem hüljatud loomi.