Unistuste töö: Venemaa Läänemere-äärses linnakeses võeti tööle kassišerif

Sveta ütleb, et on kassidega tegelenud juba pikka aega: «Ma toidan neid, kõik tunnevad mind. «Seal Sveta oma rattal läheb!» Kõik tunnevad mu ratta järgi ära.»

Zelenogradskis elab umbes 70 kodutut kassi, kes on nüüd Svetlana hoole all. Lisaks kuupalgale andis linn talle jalgratta ning vahva rohelist värvi vormiriietuse, mille juurde kuulub ka kübar. Kohaliku omavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Vassili Ivanov ütles Reutersile, et kostüüm oli taotluslik: «Me tahtsime, et ta oleks koheselt äratuntav, nagu Mary Poppins! Mary Poppins sõidab oma jalgrattal ja kõik lapsed tunnevad ta kohe ära.»