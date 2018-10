Perenaise kaotus, teise koera rünnak ja lõhki rebitud kõht: aita palju läbi elanud Juulile uus pere leida

«Minust on olnud isekas seda probleemi niikaua eirata,» seisis Loomapäästegrupile saadetud kirjas. «Oleks juba ammu pidanud mõlema sellele, et leida talle stressivaba kodu. Lihtsalt raske on temast loobuda kuna ta on nii armas ja väga kalliks saanud.»