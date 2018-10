Huvitav teada: miks kassid saagiga mängivad?

Kiskjatena on kassid vägagi võimekad ja kavalad ning saagiga mängimine on osa nende jahiplaanist. Kui püütud loom on veidi suurem ja kass tunneb, et tal ei ole head võimalust saaki ühe hetkega maha murda, hakkab ta oma ohvrit väsitama, lastes tollel joosta ja rabeleda. Kui sobiv moment tekib, piisab vaid ühest tugevast hammustusest selgroogu ja jaht ongi lõppenud.