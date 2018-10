Sel pühapäeval tutvustatakse Tallinna loomaaias lähemalt lumeleoparde

Kell 13 tasub ekspositsiooniaediku juurde koguneda neil, kes tahavad lumeleopardidest loomaaias ja looduses rohkem teada saada. Kitsed on nüüd koju tagasi viidud ja aedikuperemees ise patseerima ja lõhnu uudistama lastud. Lumeleopardidest loomaaias ja looduses räägivad loomaaia töötajad Anne Saluneem ja Kertu Namsing.

Lumeleopardid ehk irbised on eluga kõrgmägedes ülihästi kohastunud kaslased, kelle arvukus looduses on 5000–6000 isendi ringis. Sise-Aasia kõrgmäestikes võib irbist kohata 12 riigi territooriumil, kuid elupaikade killustumine, saakloomade arvukuse vähenemine, salaküttimine ja häirimine on teinud temast väljasuremisohus oleva liigi.