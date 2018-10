Päevakäpp: 1309 päeva koduootust — millal saabub Addisoni õnnepäev?

Tema ei ole see kass, kes teistest mööda trügiks, kes oleks pealetükkiv, kes sooviks võistelda kassitoa rivaalitsevas õhkkonnas. Elu keerdkäikude tõttu on see kass õppinud end hoidma, õppinud käituma nii, et tema usalduse peab ära teenima. Ilmselt ka seetõttu on ta jäänud teiste kasside kõrval nii kauaks märkamatuks.

Addison elas Pesaleidja kassitoas kaks aastat, siis leiti sellele õnnetukesele tore hoiukodu. Just seal tuli välja Addisoni teglik särav iseloom ja ta tegi märgatavaid edusamme inimese usaldamises. Hoiukodus ei pidanud karvapall enam taluma stressi teiste kasside pärast ning temas avanes täiesti uus külg. Kassitoas pesasse peituvast triibikust sai aktiivne ja rõõmus kass, kes armastab üle kõige mängida, sulepulka taga ajada ning jälgib meeleldi aknast nii linde kui ka inimese tegemisi-toimetusi, laskmata asjaosalisi hetkekski silmist.

Lisaks eelnimetatule meeldib Addisonile vaadata koos inimestega televiisorit. Tema erilised lemmikud on multikad — pole mingi probleem vaadata ära täispikk film lammas Shaunist või hoopis järgemööda erinevaid loodussaateid, eriti lindudest ja närilistest.

Paraku teeb elu oma keerdkäike ning Addisonon tagasi kassitoas, kus tema kaotusvalu ning igatsus kodukeskkonna järgi on lausa silmist peegeldumas. Kõige rohkem vajab Addison usalduse võitmiseks aega ja kannatlikkust. Kindlasti ei ole ta see kass, kes tuleks kiiresti sülle või esimesel ööl kaissu. Ka hoiukoju sattudes oli karvapall pelglik, kuid seda kõike seetõttu, et ta lihtsalt ei teadnud, mida inimesest oodata.