Loomaarst vastab: kuidas aidata stressis olevat kassi?

« Võtsime turvakodust kolmeaastase steriliseeritud emase kassi. Kas uude koju tulek võib põhjustada kassis suure stressi ja panna tihti näuguma? Pole tal ka erilist söögiisu ega ei joo, aga on turvakodu väitel terve. Kass häälitseb eriti aktiivselt just öösiti, mis muidugi hoiab meid kõiki üleval. Mänguhimu pole kassil samuti seega ei anna teda ka ööseks väsitada. Kuidas saab kassi rahustada või aitab siin vaid aeg?»

Samas tuleb sellel ajal ikkagi tähele panna, et kass hakkaks sööma/jooma ja kindlasti tuleb jälgida seda, et kass käiks liivakastis. Kassid võivad stressiga hakata liivakastis käimist vältima ja sellega tekitada endale suured terviseprobleemid. Võiks proovida söögiks krõbinaid, mis on stressivastased. Nende sisse on juba pandud kassile heaolutunnet tekitavat ainet, mis on muidugi söödav. Sellist toitu saab loomakliinikutest.