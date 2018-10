Suur galerii: maailma üks prestiižsemaid loomafotokonkursse avalikustas parimad tööd

1964. aastal alustanud Wildlife Photographer of the Year on maailma üks prestiižikamaid fotokonkursse. 2018. aasta võitjaks kuulutati Hollandi fotograaf Marsel van Oosten, kelle Kesk-Hiinas tehtud fotot ahvidest kirjeldas žürii kui maagilist. Noorte fotograafide hulgast valiti parimaks 16-aastase Skye Meakeri jäädvustus uinakust ärkavast leopardist.