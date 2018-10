Galerii: Eesti staarkoerad avasid Tallinnas lemmikloomadele mõeldud restorani

«Sel laupäeval ja pühapäeval on lemmikute restorani oodatud kõik neljajalgsed toidufännid, olenemata Instagarami profiili olemasolust või jälgijate arvust — kostitame tasuta toidukorraga kõiki külalisi,» rääkis Solaris keskuse turundusjuht Kristin Lepikson. «Kuna Solaris kannab paljude jaoks juba aastaid mitteametlikult pealinna kõige koerasõbralikuma keskuse tiitlit, siis loomulikult on kõik hästi käituvad koerad endiselt meie poodidesse ja kohvikutesse lubatud, nii sel nädalavahetusel kui ka kõigil teistel päevadel. Ainukeseks erandiks on toidupood, kuid oleme sellegi peale mõelnud ning avasime spetsiaalse koertehoiu, kuhu oma lemmiku toidukaupade ostmise ajaks jätta.»