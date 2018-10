Pühadehooajaks valmis: USAs nähti jõulutuledega kaunistatud hirve

Hirvele sattus peale Steve Rupno, kes oli külastamas Yellowstone'i rahvuspargi kuulsaid Mammothi kuumaveeallikaid. Rupno sõnas, et hirv sai tuled kätte puu küljest, kus need juba mitu aastat jõulude ajal põlenud olid. «Hirvedel on praegu paaritumishooaeg ning hirvepullid hõõruvad oma sarvi vastu puid, et neid puhastada ja teritada,» rääkis Rupno. «Tema juhtus välja valima puu, mille küljes olid tuled.»