Galerii: Hiinas nägid ilmavalgust haruldased valged tiigrikutsikad

Musta-valgekirjud ja siniste silmadega kolmikud sündisid kolme kuu eest, kuid tegid oma esimese avaliku etteastumise alles hiljuti. Ematiigril on oma järeltulijatega käpad tööd täis — vanim neist on väga hea isuga ning tihti jääb noorim kutsikatest pika ninaga, sest ei julge toidu eest võidelda. Sellistel juhtudel on talitajad alati valmis piimapudeliga appi tõttama.