Päevakäpp: pere poolt tänavale visatud Freya ootab uut võimalust

Ühel hetkel saabusid koju pappkastid. Freyale meeldisid need tohutult, sest millisele kassile kastid ei meeldiks? Freya hüppas muudkui ühest kastist teise ning arvas, et need on toodud talle, kuid varsti muutus kõik. Pappkastid pakiti kokku ning Frey aeti õue. Segaduses kassitüdruk jäi hetkega ilma kodust ja oma perest.