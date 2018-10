Päevakäpp: puuris elav Minni vajab vabadust ja armastavat peret

Aga Minni on väärt elu, olenemata sellest, et ta peab sööma tablette. Ja tal ei ole mitte midagi nakkavat ega eluohtlikku — vaid kilpnäärme ületalitlus. Neid inimesi, kellel sama diagnoos on, on ju väga palju. Ja kas sa lõpetaksid kellegiga sõbraks olemise sellepärast, et tal on kilpnäärme ületalitlus?