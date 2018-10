Huvitav teada: need on maailma kõige hiiglaslikumad koeratõud

Koertel on palju positiivseid omadusi ning üheks nende võluks on kahtlemata mitmekesine suurus, mis võimaldab igal koerasõbral endale sobiva kaaslase leida. Mõned kutsad on nii pisikesed, et mahuvad ära käekotti, samas kui teised on nii suurt kasvu, et isegi diivan jääb neile väikeseks. Toome täna välja viis kõige suuremat.