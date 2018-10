Loomaarst vastab: miks kass järsku peret terroriseerima hakkab?

«Minu 14-aastased kassid, kes on siiani kogu elu ühes kohas elanud, muutusid peale aasta algul kolimist terroristideks. Mõtlematult sai ostetud kassidele kõik uued asjad ja kõigele lisaks puudub uues kodus kassidel juurdepääs magamistubadesse. Nüüd siis üks kassidest lihtsalt kräunub kogu aeg. Teine on otsustanud, et diivanist sai tema uus liivakast. Pean tunnistama, et püüan neid lõbustada ja nendega tegeleda, aga sageli jõuan koju vaid magama. Lapsed on kodus vaid nädalavahetustel. Hetkel on mu kannatus viimase piiri peal. Kas ma saan midagi teha?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku loomaarst Gerlin Järvela:

Teie kassidel on kindlasti suur stress, mis on ka mõistetav. Kassid on väga koduhoidvad loomad võrreldes koertega, kellele enamasti on peremees kõige olulisem.

See on raske probeem ja kindlasti seda keerulisem, et keegi ei saa olla tihti kodus ja kassidega tegeleda. Kindlasti vajavad kassid aega, kuid soovitaks kindlasti proovida erinevaid vahendeid nende stressi vähendamiseks. Pange koju mitu liivakasti, et diivanile häda tegeval kassil oleks võimalus leida oma lemmik. Öeldakse, et liivakastide arv kodus peaks olema kasside arv pluss üks ehk teie kahe kassi puhul peaks teil kodus olema kolm liivakasti.

Loomakliinikutes müüakse erinevaid asju, mis kasside stressi vähendama peaks. On olemas pihusteid ja seinakontakti pandavaid difuusereid, mis eritavad kasside heaolutunde feromoone. Lisaks on olemas tablettidena ja pulbritena preparaate, mis antakse kassile toiduga sisse ja mis on samuti stressi vähendava toimega. Samuti on saadaval kassikrõbinad, mis on rahustava toimega. Teie mure puhul ma soovitaks proovida erinevaid variante kombineeritult, et kindlasti murele kiiresti jaole saada.