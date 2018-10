Eestlased annetasid Tallinna loomaaia tarbeks rekordkoguse kõrvitsaid

Kõrvitsaid on tänavu loomaaeda saadetud väga erinevatest Eestimaa nurkadest — Pärnumaalt ja Saaremaalt, Viljandimaalt ja Võrumaalt, Järvamaalt ja Harjumaalt. Tänavune kõrvitsasaak on olnud rekordiline, oktoobrikuu teise nädala lõpuks on loomaaeda toodud 15 tonni kõrvitsaid ning kogus aina kasvab. Kõrvitsate transpordiks tuli appi kullerfirma DPD, kelle kaasabil on loomaaeda saabunud 74 erinevas suuruses saadetist.