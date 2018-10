Loomahotellid pakuvad turvatunnet nii omanikule kui ka loomale

Kui reisile minnes tekib küsimus, kuhu jätta koduloomad, pöördutakse enamasti sõprade ja tuttavate poole. Suurepärane alternatiiv on aga lemmikloomahotellid, mida leidub kõikjal üle Eesti ja mis pakuvad loomaomanikele võimaluse oma neljajalgne sõber professionaalide hoole alla jätta.

Ei tasu karta, et loomahotell on koht, kus loomi ööd ja päevad puurides hoitakse. Iga endast lugu pidav asutus on majutamiseks loonud parimad võimalikud tingimused ja keskkonna, kus loomadel on mugav ja ohutu. PetCity Rannamõisa lemmikloomakeskuse juhataja Katrin Kaasik-Laksi sõnul on nende hotelli teretulnud koerad-kassid, närilised ja isegi kilpkonnad. Hotell pakub mitut teenust: päevahoidu, kus omanik looma hommikul hotelli toob ja õhtul koju viib, ööpäevahoidu ja kokkuleppel ka pikemaid hoiuperioode.

«Kuna meil on olemas treener, saavad omanikud koera siia tuua ja anda nõusoleku tema treenimiseks,» ütleb Katrin. «Kui omanik tagasi tuleb, on koer mõne uue oskuse selgeks saanud.»

Rannamõisa lemmikloomakeskuse koolitaja-instruktor Siim Oja lisas, et seni on tagasiside olnud positiivne ning kliendid, kes juba korra hotelliteenuseid proovinud, tulevad üldjuhul tagasi. «Meil on olnud kliente, kes on koera hotelli toonud, siis sellest teenusest loobunud ja koera järgmisel korral näiteks vanaema juurde viinud,» räägib Siim. «Kuid nädal vanaemaga muudab koera üldjuhul ulakamaks ja siis tuuakse ta taas meile.» Hotell peaks loomale olema kui teine kodu