Päevakäpp: Linda on tugev Eesti naine armsa kassi kehas

Vabatahtlikud arvavad, et ta on olnud kogu oma teadliku elu kodutu ja seega ei maksa teda vaatama tuleval kassisoovijal veel täna oodata, et Linda talle kohe õlale roniks. Küll aga lubab ta endale lahkelt pai teha ning uudistab heal meelel inimeste tegemisi ja maiustab külaliste toodud gurmeesnäkkidega.

Linda tahaks leida kannatlikku omanikku, kes on nõus temaga mängima, köögis külmkapi juures kohtuma ning tasapisi tema usaldust võitma. Koju minemiseks on ta täiesti valmis — ta on saanud oma isikliku kiibi, vaktsiini, parasiiditõrjed ning on ka steriliseeritud.