Päevakäpp: erilise iseloomuga Kusja võlub iga mööduja südame

Nüüdseks on Kusja turvakodus olnud juba aasta ja neli kuud ning sellest kartlikust kassipoisist on saanud mehine hurmurkass, kes peab lugu inimese tähelepanust ning paituste nimel võiks lausa krõbinatest loobuda. Olgu, ärme ole liiga dramaatilised — kui Kusja sellest kuuleks, siis see ütleks ta kohe, et tema tahab paitusi JA krõbinaid või sõprus on läbi.