Ajalooline vaatepilt: New Yorgi rannal nägid ilmavalgust kilpkonnapojad

Kilpkonna nähti munemas juulis ning sellest ajast alates on pesal silma peal hoitud. Kilpkonnapojad sündisid septembri viimasel nädalal ning looduskaitsjate silme all suundusid nad merre. Kempi merikilpkonnade puhul on täheldatud, et tihti pöörduvad nad munemiseks tagasi oma sünnikohta ja seetõttu on alust arvata, et tegu ei ole ainsa korraga, mil New Yorgi elanikud kilpkonni näevad.